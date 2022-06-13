Держава не розглядала питання виїзду футболістів за кордон після трансферу

Мудрик незабаром може перебратися до Бундесліги / Фото: УАФ

Український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-канал повідомив, що держава не розглядала питання врегулювання виїзду за кордон українських футболістів, які перейшли в іноземні клуби.



Зараз економічно несолодко абсолютно всім. На мій погляд, штучно ставити перепони у можливості наповнити клубний бюджет, м’яко кажучи, безглуздо. Тому на державному рівні потрібно задуматись над цим питанням. Чітко прописати механізм дозволів виїзду за кордон, трансферів у закордонні клубі як мінімум для гравців рівня національної збірної України чи молодіжної збірної. Це великий економічний плюс для наших клубів».