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Держава не розглядала питання виїзду футболістів за кордон після трансферу

Віктор Вацко радить в найкоротші терміни вирішити це питання
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:06
Держава не розглядала питання виїзду футболістів за кордон після трансферу
Мудрик незабаром може перебратися до Бундесліги / Фото: УАФ

Український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-канал повідомив, що держава не розглядала питання врегулювання виїзду за кордон українських футболістів, які перейшли в іноземні клуби.

«На цей момент на державному рівні питання регулювання дозволів на виїзд футболіста, якого буде продано у закордонний клуб, не підіймалось. На мій погляд, це питання УАФ має виносити у найвищі кабінети нашої держави. Футбол – це серйозний бізнес, де крутяться великі гроші. Продаж гравців – це серйозний бізнес, де крутяться великі гроші. Продаж гравців для українських клубів, думаю, на роки буде найсуттєвішим джерелом прибутку. 

Зараз економічно несолодко абсолютно всім. На мій погляд, штучно ставити перепони у можливості наповнити клубний бюджет, м’яко кажучи, безглуздо. Тому на державному рівні потрібно задуматись над цим питанням. Чітко прописати механізм дозволів виїзду за кордон, трансферів у закордонні клубі як мінімум для гравців рівня національної збірної України чи молодіжної збірної. Це великий економічний плюс для наших клубів».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Ліверпуль» зацікавився придбанням Віктора Циганкова.

Карен Агабекян
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