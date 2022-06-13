Держава не розглядала питання виїзду футболістів за кордон після трансферу
Віктор Вацко радить в найкоротші терміни вирішити це питання
Мудрик незабаром може перебратися до Бундесліги / Фото: УАФ
Український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-канал повідомив, що держава не розглядала питання врегулювання виїзду за кордон українських футболістів, які перейшли в іноземні клуби.
«На цей момент на державному рівні питання регулювання дозволів на виїзд футболіста, якого буде продано у закордонний клуб, не підіймалось. На мій погляд, це питання УАФ має виносити у найвищі кабінети нашої держави. Футбол – це серйозний бізнес, де крутяться великі гроші. Продаж гравців – це серйозний бізнес, де крутяться великі гроші. Продаж гравців для українських клубів, думаю, на роки буде найсуттєвішим джерелом прибутку.
Зараз економічно несолодко абсолютно всім. На мій погляд, штучно ставити перепони у можливості наповнити клубний бюджет, м’яко кажучи, безглуздо. Тому на державному рівні потрібно задуматись над цим питанням. Чітко прописати механізм дозволів виїзду за кордон, трансферів у закордонні клубі як мінімум для гравців рівня національної збірної України чи молодіжної збірної. Це великий економічний плюс для наших клубів».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Ліверпуль» зацікавився придбанням Віктора Циганкова.
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