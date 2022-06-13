Циганков грою у відборі чемпіонату світу-2022 зацікавив «Ліверпуль»

Українця розглядають як можливу заміну Мане

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Хавбек «Динамо» Віктор Циганков потрапив у сферу інтересу «Ліверпуля», повідомляє Liverpool.com.



«Червоні» розглядають українця як можливу заміну Садіо Мане. Також на цю позицію претендує Дарвін Нуньєс з «Бенфіки», про трансфер якого скоро мають оголосити.

Джерела інформують, що Циганков вразив грою за збірну України у матчах кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією та Уельсом, а також в грі Ліги націй з Ірландією.

Нагадаємо, що в Лізі націй українці очок ще не втрачали.