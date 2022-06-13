«Ліверпуль» покриє трансфер Нуньєса продажем п'яти гравців
Циганков грою у відборі чемпіонату світу-2022 зацікавив «Ліверпуль»
Українця розглядають як можливу заміну Мане
Фото: Getty Images
Хавбек «Динамо» Віктор Циганков потрапив у сферу інтересу «Ліверпуля», повідомляє Liverpool.com.
«Червоні» розглядають українця як можливу заміну Садіо Мане. Також на цю позицію претендує Дарвін Нуньєс з «Бенфіки», про трансфер якого скоро мають оголосити.
Джерела інформують, що Циганков вразив грою за збірну України у матчах кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією та Уельсом, а також в грі Ліги націй з Ірландією.
Нагадаємо, що в Лізі націй українці очок ще не втрачали.
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