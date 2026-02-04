Сергій Разумовський

Рух може суттєво підсилити склад перед другою частиною сезону УПЛ за рахунок футболістів Карпат. Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, до львівського клубу на правах оренди можуть приєднатися одразу кілька гравців. Це Володимир Адамюк, Юрій Кокодиняк, Ігор Невес, Артур Шах і Фабіано.

Зазначається, що переговори між Рухом і Карпатами вже перебувають на завершальній стадії. Йдеться саме про орендні угоди, тобто футболісти мають провести другу половину чемпіонату в складі Руху, після чого їхнє майбутнє визначатиметься залежно від умов контрактів і результатів виступів.

Нагадаємо, після поточної частини сезону Рух іде на десятій позиції в турнірній таблиці УПЛ. Львів'яни мають 19 набраних очок.

Раніше стало відомо, коли УПЛ відновить сезон.