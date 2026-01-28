Стало відомо, коли УПЛ відновить сезон
Розклад 17 туру
близько 2 годин тому
Фото - УПЛ
Затверджено дати і час початку матчів 17 туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
20 лютого великий футбол повернеться в Україну, що буде розтягнуто на 4 ігрових дні.
20 лютого (п’ятниця)
Верес - Полтава 15:30
Динамо - Рух 18:00
21 лютого (субота)
Епіцентр - ЛНЗ 13:00
Металіст 1925 - Кривбас 15:30
22 лютого (неділя)
Колос - Полісся 13:00
Шахтар - Карпати 15:30
23 лютого (понеділок)
Олександрія - Оболонь 13:00
Кудрівка - Зоря 15:30
Поділитись