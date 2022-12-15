Дешам – четвертий в історії тренер, який двічі виводив збірну в фінал ЧС

Він потрапив в компанію до Беккенбауера

Збірна Франції зіграє у фіналі ЧС-2022.

Дідьє Дешам увійшов в історію футболу. Він став четвертим тренером, який двічі виводив одну збірну в фінал мундіалю, повідомляє Opta.

Він потрапив в компанію до Вітторіо Поццо, який виводив Італію в два фіналу (в 1934-му і 1938-му), Карлосу Білардо з Аргентиною (в 1986-му і 1990-му) і Францу Беккенбауеру з Німеччиною (в 1986-му і 1990-му).

Франція зіграє з Аргентиною 18 грудня.