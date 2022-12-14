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Франція з великими труднощами обіграла Марокко і захищатиме свій титул в фіналі ЧС-2022

Африканці чекають матчу з Хорватією за третє місце
Футбол Чемпіонат світу з футболу
14 грудня 22:56
Франція з великими труднощами обіграла Марокко і захищатиме свій титул в фіналі ЧС-2022

Визначився другий фіналіст ЧС-2022. Ним стала збірна Франції – чинний чемпіон світу. В напруженому матчі вона обіграла Марокко.

Почалася гра обережно. Франція несподівано віддала м'яч у володіння супернику, а команда Марокко довго входила в гру. У підсумку, перша ж контратака французів вилилася в гол. Мбаппе двічі намагався пробити, але його удари були заблоковані, а ось Ернандес був першим на добиванні і відкрив рахунок.

До середини тайму Марокко знайшло свою гру і все частіше загрожувало воротам суперника. Спочатку Льоріса перевірив Унаї, а до кінця тайму Уго довелося потрудитися, щоб взяти удар Ель-Яміка через себе. Був момент і у французів. Жиру двічі міг забивати, але в одній атаці пробив в стійку, а пізніше не влучив в порожні ворота.

Другий тайм Марокко почало значно активніше. Незважаючи на травми двох ключових гравців, саме африканці заволоділи ініціативою. Шикарний момент створив Буфаль партнеру, але того в останній момент випередив Конате, вибивши м'яч.

До кінця матчу Марокко підсіло, а Франція не поспішала, та навіть в такому темпі зуміла забити другий гол. Мбаппе організував атаку, але замість удару в нього вийшов пас на Коло-Муані, який забив першим дотиком після виходу на заміну. Французи довели матч до перемоги.

Франція зіграє у фіналі ЧС проти Аргентини. Марокко буде грати в матчі за третє місце проти Хорватії.

ЧС-2022. 1/2 фіналу:

Франція – Марокко 2:0 (1:0)

Голи: Ернандес, 5, Коло-Муані, 79

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Конате, Ернандес, Тчуамені, Фофана, Жиру (Тюрам, 65), Грізманн, Дембеле (Коло-Муані, 79), Мбаппе.

Марокко: Буну, Хакімі, Саїсс (Амалла, 21; Ез Абде, 78), Ель-Ямік, Дарі, Мазрауї (Аттійят-алла, 46), Зієш, Амрабат, Унаї, Ен-Несірі (Амдалла, 66), Буфаль (Абухляль, 67).

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Марокко (футбол) збірна Франції (футбол)

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