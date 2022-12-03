Дешам: «Польща любить терпіти, не варто зосереджуватися на одному Левандовськи»

Дідьє Дешам / Фото - AFP

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Польщі. Слова фахівця передає RMC Sport.

Роберт може змінити положення будь-якої миті. Він дуже добре працює корпусом, кожне його торкання вносить небезпеку. Однак нам не варто зосереджуватись виключно на ньому.

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