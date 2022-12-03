Головний тренер збірної Польщі: «Всі уявляють собі фінал Франція – Бразилія, але спочатку їм треба пройти нас»
Дешам: «Польща любить терпіти, не варто зосереджуватися на одному Левандовськи»
Тренер збірної Франції – про протистояння 1/8 фіналу чемпіонату світу
Дідьє Дешам / Фото - AFP
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Польщі. Слова фахівця передає RMC Sport.
Левандовськи – одна з найкращих дев'яток у світі. Це невід'ємна частина команди. Але є ще колектив, який любить оборонятися та терпіти.
Роберт може змінити положення будь-якої миті. Він дуже добре працює корпусом, кожне його торкання вносить небезпеку. Однак нам не варто зосереджуватись виключно на ньому.
Також фантастичний турнір проводить Щенсни. Ми розуміємо, на що можна очікувати.
Раніше наставник збірної Польщі Чеслав Міхнєвич заявив, що не варто недооцінювати його команду.
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