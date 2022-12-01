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Головний тренер збірної Польщі: «Всі уявляють собі фінал Франція – Бразилія, але спочатку їм треба пройти нас»
Міхневич вважає, що зустріч чемпіонів світу з його командою буде для фаворита непростою
01 грудня 22:05
Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич вважає, що Франції буде непросто з його командою в 1/8 фіналу ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.
«Франція – дуже сильна збірна, вони були чемпіонами світу, у них є покоління фантастичних гравців. Вони грають дуже добре, володіють багатьма технічними і фізичними якостями.
Ми спробуємо створити їм проблеми. Всі уявляють собі фінал Франція – Бразилія, але спочатку їм доведеться перемогти Польщу».
Матч Франція – Польща відбудеться 4 грудня. також відомі інші пари, які зіграють в 1/8 фіналу ЧС-2022.
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