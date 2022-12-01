Головний тренер збірної Польщі: «Всі уявляють собі фінал Франція – Бразилія, але спочатку їм треба пройти нас»

Міхневич вважає, що зустріч чемпіонів світу з його командою буде для фаворита непростою

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич вважає, що Франції буде непросто з його командою в 1/8 фіналу ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

«Франція – дуже сильна збірна, вони були чемпіонами світу, у них є покоління фантастичних гравців. Вони грають дуже добре, володіють багатьма технічними і фізичними якостями. Ми спробуємо створити їм проблеми. Всі уявляють собі фінал Франція – Бразилія, але спочатку їм доведеться перемогти Польщу».

Матч Франція – Польща відбудеться 4 грудня. також відомі інші пари, які зіграють в 1/8 фіналу ЧС-2022.