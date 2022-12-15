Грізманн – кращий гравець матчу Франція – Марокко
Дешам: «Всі старання моїх гравців компенсував цей успіх»
Французи збираються виграти другий ЧС поспіль
Дідьє Дешам / Фото: fifa.com
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував вихід у фінал чемпіонату світу-2022. Слова фахівця наводить офіційний сайт FIFA.
«Це був дуже важливий матч. Тепер нам залишилася остання гра. Весь цей місяць ми провели разом з гравцями і не завжди було легко. Але зараз ми щасливі. Всі старання моїх гравців компенсував цей успіх. Цієї неділі ми підемо за титулом.
Я кажу своїм гравцям і колегам, щоб вони цінували кожен момент в ці дні, кожен момент. Через чотири дні ми зіграємо за титул чемпіона світу. Ми будемо насолоджуватися цим і готуватися до останнього матчу чемпіонату світу».
Нагадаємо, в півфіналі чемпіонату світу Франція обіграла збірну Марокко.