Дешам: «Всі старання моїх гравців компенсував цей успіх»

Дідьє Дешам / Фото: fifa.com

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував вихід у фінал чемпіонату світу-2022. Слова фахівця наводить офіційний сайт FIFA.



Я кажу своїм гравцям і колегам, щоб вони цінували кожен момент в ці дні, кожен момент. Через чотири дні ми зіграємо за титул чемпіона світу. Ми будемо насолоджуватися цим і готуватися до останнього матчу чемпіонату світу».