Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Дешам вийшов на друге місце в історії серед тренерів по перемогах в матчах чемпіонатів світу
Франція під його керівництвом виграла 14 ігор
15 грудня 12:27
Збірна Франції обіграла Марокко ( 2: 0 ) в півфіналі ЧС-2022.
Для головного тренера французів Дідьє Дешама це 14-а перемога в 18 матчах на чемпіонатах світу в якості тренера. Він зрівнявся за цим показником з Луїсом Феліпе Сколарі. Правда, бразилець крім Бразилії також тренував Португалію.
Рекордсменом тут є німецький тренер Гельмут Шен. Він виграв 16 матчів на чемпіонатах світу, коли тренував збірну Німеччини (1964-1978) і виграв ЧС-1974, повідомляє Opta.
У Дешама також дві нічиї і дві поразки на ЧС.
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