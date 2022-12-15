Дешам вийшов на друге місце в історії серед тренерів по перемогах в матчах чемпіонатів світу

Франція під його керівництвом виграла 14 ігор

Збірна Франції обіграла Марокко ( 2: 0 ) в півфіналі ЧС-2022.

Для головного тренера французів Дідьє Дешама це 14-а перемога в 18 матчах на чемпіонатах світу в якості тренера. Він зрівнявся за цим показником з Луїсом Феліпе Сколарі. Правда, бразилець крім Бразилії також тренував Португалію.

Рекордсменом тут є німецький тренер Гельмут Шен. Він виграв 16 матчів на чемпіонатах світу, коли тренував збірну Німеччини (1964-1978) і виграв ЧС-1974, повідомляє Opta.

У Дешама також дві нічиї і дві поразки на ЧС.