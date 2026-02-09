Журналіст Михайло Співаковський звернув увагу на ситуацію навколо форварда Ерена Айдіна, який раптово опинився в азербайджанському клубі Зіря, про що не був попереджений Верес, якому належить гравець. На думку Співаковського, ця історія виглядає вкрай неоднозначно і викликає чимало запитань.

Зіря презентувала на своїх ресурсах Ерена Айдіна. Дичина ситуації в тому, що азербайджанський клуб інформує спільноту про те, що взяв турка в... оренду. Виглядає ідіотизмом, враховуючи, що в Народному клубі про це дізналися так само, як і ми, - з інтернету.

Дуже цікаво: яким чином Зіря планує заявити та заграти Айдіна - без міжнародного трансферного сертифікату, який їм, звісно, ніхто не надішле з УАФ? Для прикладу: Луан втік в Оцелул, але румунський клуб не спішить випускати вінгера на поле, бо напевне розуміє - будуть наслідки. Хоча у бразильця в Вересі залишалося пів року оренди. А у Айдіна - 2,5 роки повноцінного контракту!

За нашою інформацією, одразу після втечі турка зі зборів Верес надіслав відповідні листи самому гравцю та Галатасараю - клубу, який претендує на відсоток після наступного трансферу Ерена Айдіна. Лист №3 має відправитися у Зіру. А №4 - у ФІФА.

Справа Вереса проти Луана та Айдіна має більш глобальне значення. Якщо виникне прецедент самовільної втечі футболіста з українського клубу під час війни, наступною жертвою може стати інша команда. Тому усім в УПЛ треба тримати кулаки, щоб юристи Народного клубу наздогнали втікачів і впаяли штрафи таким футбольним рейдерам як Зіря, а також шантажистам як Айдін, – написав Співаковський у Telegram-каналі «ТаТоТаке».