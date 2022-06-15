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THE FOOTBALL REVIEW

Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки

Колишній капітан «Ювентуса» покинув клуб вільним агентом
Футбол Серія А
10:53
Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки

Колишній нападник «Ювентуса» Пауло Дібала узгодив 4-річний контракт з «Інтером». Про це повідомляє TyC Sport.

Форвард став вільним агентом, коли відмовився продовжувати контракт з туринцями. «Ювентус» пропонував йому 10 мільйонів євро на рік. Однак в «Інтері» Дібала погодився на 8 мільйонів.

Наразі гравець знаходиться у відпустці, після чого пройде медичне обстеження і підпише контракт.

На нього також претендували «Тоттенгем», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ і «Рома». Однак Дібала захотів залишитися в Серії А і перейти до принципового суперника «Ювентуса».

В свою чергу, в «Ювентус» вільним агентом має прийти Поль Погба. Манкуніанці вже офіційно попрощалися з ним.

Сергій Лук'яненко
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Пауло Діба Ювентус Інтер

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