Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки

Колишній капітан «Ювентуса» покинув клуб вільним агентом

Колишній нападник «Ювентуса» Пауло Дібала узгодив 4-річний контракт з «Інтером». Про це повідомляє TyC Sport.

Форвард став вільним агентом, коли відмовився продовжувати контракт з туринцями. «Ювентус» пропонував йому 10 мільйонів євро на рік. Однак в «Інтері» Дібала погодився на 8 мільйонів.

Наразі гравець знаходиться у відпустці, після чого пройде медичне обстеження і підпише контракт.

На нього також претендували «Тоттенгем», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ і «Рома». Однак Дібала захотів залишитися в Серії А і перейти до принципового суперника «Ювентуса».

В свою чергу, в «Ювентус» вільним агентом має прийти Поль Погба. Манкуніанці вже офіційно попрощалися з ним.