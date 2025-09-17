Відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко повідомив, що Динамо, Карпати, Зоря та інші клуби не відпустили своїх гравців до юнацької збірної України на чемпіонат світу U-20.

Чемпіонат світу U-20 проходить не в дати офіційних міжнародних пауз ФІФА, тому клуби мають право не відпускати футболістів на цей турнір. І з того, що я знаю, Нюрнберг вже повідомив УАФ, що не відпустить Степанова, Емполі не відпустить нашого нового вундеркінда Богдана Попова, який забиває там у кожному матчі Серії В. Кішварда, я чув, не відпускає воротаря Іллю Поповича.

Окрім іноземних клубів, і це мене теж турбує, непокоїть і болить, українські клуби теж увімкнули патріотизм. З одного боку вони всі аж пісяються від того, щоб їхніх футболістів викликали у збірні, тому що це ж вартість цих футболістів підіймає, а з іншого – на чемпіонат світу. як той рік, до речі, на Олімпіаду, відпускають лише тих, на кого самі не розраховують.

Карпати патріотично відмовились відпускати Домчака, Зоря не відпускає Саленка і Маткевича, Динамо не відпускає Михавка. Це тільки з того, що я знаю. це тільки з того, що мені мій WhatsApp написав.