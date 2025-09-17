Дісталося Динамо та Карпатам. Вацко жорстко проїхався по клубах, що не відпустили гравців на чемпіонат світу
«Простий уболівальник» перелічив виконавців, які могли зіграти за збірну України на Мундіалі 2025 року
Відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко повідомив, що Динамо, Карпати, Зоря та інші клуби не відпустили своїх гравців до юнацької збірної України на чемпіонат світу U-20.
Чемпіонат світу U-20 проходить не в дати офіційних міжнародних пауз ФІФА, тому клуби мають право не відпускати футболістів на цей турнір. І з того, що я знаю, Нюрнберг вже повідомив УАФ, що не відпустить Степанова, Емполі не відпустить нашого нового вундеркінда Богдана Попова, який забиває там у кожному матчі Серії В. Кішварда, я чув, не відпускає воротаря Іллю Поповича.
Окрім іноземних клубів, і це мене теж турбує, непокоїть і болить, українські клуби теж увімкнули патріотизм. З одного боку вони всі аж пісяються від того, щоб їхніх футболістів викликали у збірні, тому що це ж вартість цих футболістів підіймає, а з іншого – на чемпіонат світу. як той рік, до речі, на Олімпіаду, відпускають лише тих, на кого самі не розраховують.
Карпати патріотично відмовились відпускати Домчака, Зоря не відпускає Саленка і Маткевича, Динамо не відпускає Михавка. Це тільки з того, що я знаю. це тільки з того, що мені мій WhatsApp написав.
Раніше стало відомо офіційно, що лідер юнацької збірної України пропустить чемпіонат світу-2025.
