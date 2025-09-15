Сергій Стаднюк

У матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги проти Шахтаря вінгер Металіста 1925 (1:1) Рамік Гаджиєв зазнав серйозної травми лівої ноги. Після зіткнення з футболістом суперника Невертоном футболіст не зміг продовжити гру.

Пресслужба харків’ян опублікувала офіційну інформацію щодо травми гравця. За словами керівника департаменту спортивної медицини клубу Івана Попова, обстеження виявило перелом латеральної кісточки, розрив дистального синдесмозу та пошкодження дельтоподібної зв’язки.

Наразі футболіст перебуває під наглядом лікарів, а вже наступного тижня йому мають провести операцію у Німеччині. Медики прогнозують, що відновлення триватиме близько чотирьох місяців.

Клуб підтримує Раміка в процесі лікування та бажає йому сил, терпіння й якнайшвидшого повернення на поле. Металіст 1925

Нагадаємо, Гаджиєв є гравцем збірної України U-20. Таким чином, вінгер не допоможе «синьо-жовтим» на чемпіонаті світу-2025, що відбудеться з 27 вересня до 19 жовтня.

