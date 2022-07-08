Кучер покинув «Металіст» і приєднався до «Дніпра-1» – джерело
«Дніпро-1» буде грати в Україні, але базуватися за кордоном
Про це повідомив віце-президент поки ще « Металіста »
Віце-президент « Металіста » Євген Красніков, Який незабаром перейде на роботу в « Дніпро-1 », розповів про те, де буде базуватися дніпровська команда протягом сезону.
« Це питання краще задати виконавчому директору Андрію Русолу, але план такий: збори в Словенії, базуватися в Словаччині, а грати в Ужгороді.
Плюс є момент, що команди УПЛ, які відіграють в єврокубках, матчі між собою можуть грати в іншій країні ».
Раніше повідомлялося, що головний тренер « Металіста » Олександр Кучер вже приєднався до « Дніпру-1 ».
Коментарі 0