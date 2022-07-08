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Кучер покинув «Металіст» і приєднався до «Дніпра-1» – джерело

Офіційної інформації поки не було
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:12
Кучер покинув «Металіст» і приєднався до «Дніпра-1» – джерело

Головний тренер « Металіста » Олександр Кучер покинув харківський клуб після товариського матчу з « Антальяспором » і приєднався до « Дніпру-1 » на зборі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в своєму Телеграм-каналі.

Повідомляється, що разом з Кучером, в розташування « Дніпра-1 » прибутку ще чотири гравці « Металіста »: воротар Владислав Рибак, Захисник Богдан Порох, Півзахисники Єгор Картушов і Сергій Горбунов.

Відзначається, що це не всі гравці « Металіста », які перейдуть в « Дніпро-1 ».

Раніше віце-президент « Металіста » Євген Красніков запевнив, що « Дніпро-1 » не забиратиме половину команди у харків'ян.

Петро Приходько
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Теги

Олександр Кучер Металіст СК Дніпро-1

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