Кучер покинув «Металіст» і приєднався до «Дніпра-1» – джерело

Офіційної інформації поки не було

Головний тренер « Металіста » Олександр Кучер покинув харківський клуб після товариського матчу з « Антальяспором » і приєднався до « Дніпру-1 » на зборі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в своєму Телеграм-каналі.

Повідомляється, що разом з Кучером, в розташування « Дніпра-1 » прибутку ще чотири гравці « Металіста »: воротар Владислав Рибак, Захисник Богдан Порох, Півзахисники Єгор Картушов і Сергій Горбунов.

Відзначається, що це не всі гравці « Металіста », які перейдуть в « Дніпро-1 ».

Раніше віце-президент « Металіста » Євген Красніков запевнив, що « Дніпро-1 » не забиратиме половину команди у харків'ян.