«Дніпро-1» не звертатиме уваги на пропозиції щодо Довбика у 7 – 8 мільйонів євро

Артем Довбик / Фото - СК Дніпро-1

Олексій Люндовський, агент нападника «Дніпра-1» Артема Довбика, розповів про потенційний перехід форварда за кордон.

Чи є охочі стільки платити? Так, є. Забивні нападаючі на європейському ринку коштують навіть великих грошей. Артем справді досяг певного рівня, статусу. У найсильніших чемпіонатах Східної Європи більше немає доморощених форвардів його віку, досвіду, даних, які за останні два роки забивали б настільки стабільно. Довбик за цей час забив 40 м'ячів. І забивав на всіх рівнях. Це гідний поваги показник, він підтверджує його клас.

Які клуби проявляють інтерес? Загалом у трансферах, які поки що не відбулися, про конкретику не говорять – все у процесі. Але можу вас запевнити, що є інтерес із чемпіонатів Англії, Італії, Франції, Туреччини, Бельгії. Це якщо говорити про команди, які запитували деякі дані, статистику, відео.