«Дніпро-1» не звертатиме уваги на пропозиції щодо Довбика у 7 – 8 мільйонів євро
Олексій Люндовський, агент нападника «Дніпра-1» Артема Довбика, розповів про потенційний перехід форварда за кордон.
В останніх повідомленнях мене здивувала сума трансферу. Ви бачили, що фігурувало 7-8 мільйонів євро. На таку суму зараз «Дніпро-1» навіть не дивитиметься. Я просто нагадаю, що ще влітку, коли Довбик був без ігрової практики, за нього офіційно пропонували 10 мільйонів, адже тоді у багатьох були сумніви, як вийде Артем після вимушеної перерви та травми, як швидко зможе собі повернути тонус. Зараз, коли він знову найкращий бомбардир УПЛ після осінньої частини сезону, та ще й підкріпив це результативністю в єврокубках, його ціна явно буде вищою, ніж улітку. Які 7-8 мільйонів?
Чи є охочі стільки платити? Так, є. Забивні нападаючі на європейському ринку коштують навіть великих грошей. Артем справді досяг певного рівня, статусу. У найсильніших чемпіонатах Східної Європи більше немає доморощених форвардів його віку, досвіду, даних, які за останні два роки забивали б настільки стабільно. Довбик за цей час забив 40 м'ячів. І забивав на всіх рівнях. Це гідний поваги показник, він підтверджує його клас.
Які клуби проявляють інтерес? Загалом у трансферах, які поки що не відбулися, про конкретику не говорять – все у процесі. Але можу вас запевнити, що є інтерес із чемпіонатів Англії, Італії, Франції, Туреччини, Бельгії. Це якщо говорити про команди, які запитували деякі дані, статистику, відео.
Раніше повідомлялося, що клуб Серії А пропонує на мільйон менше за Довбика, ніж просить «Дніпро-1».
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