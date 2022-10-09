«Дніпро-1» – одноосібний лідер УПЛ, без втрат очок і пропущених м'ячів

Підопічні Кучера оформлюють у середньому 2,6 голи за гру

Фото - СК Дніпро-1

У шостому турі української Прем'єр-ліги «Дніпро-1» розгромив «Зарю» (3:0). Таким чином, команда вийшла в одноосібні лідери чемпіонату.

Дніпряни набрали 15 очок (максимум, враховуючи пропущений перший тур). «Шахтар» залишився позаду на два пункти.

При цьому, «Дніпро-1» все ще не пропускає. Забито ж було цілих 14 м'ячів. 2,6 за один матч.

Раніше повідомлялося про травму основного футболіста команди.