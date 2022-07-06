«Дніпро-1» орендує трьох лідерів «Металіста»

Все це пов'язано з потенційним приходом Краснікова в команду

«Дніпро - 1» планує орендувати трьох футболістів «Металіста», повідомляє журналіст Володимир Звєрєв в шоу KDK.

ПО його інформації, це фарес Балулі, Брайан Ріаскос і Матеус пийшото – лідери харківського клубу в минулому сезоні.

Переконати легіонерів грати в УПЛ «Дніпро - 1» може тим, що клуб буде базуватися в Словаччині, а грати в Ужгороді, щоб мінімізувати ризики ракетних ударів.

Очікується, що «Металіст» отримає гроші за цих гравців.

Раніше повідомлялося, що головний тренер «Металіста» Олександр Кучер і спортивний директор клубу Євген Красніков працюватимуть в «Дніпрі - 1».