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«Дніпро-1» орендує трьох лідерів «Металіста»

Все це пов'язано з потенційним приходом Краснікова в команду
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:55
«Дніпро-1» орендує трьох лідерів «Металіста»

«Дніпро - 1» планує орендувати трьох футболістів «Металіста», повідомляє журналіст Володимир Звєрєв в шоу KDK.

ПО його інформації, це фарес Балулі, Брайан Ріаскос і Матеус пийшото – лідери харківського клубу в минулому сезоні.

Переконати легіонерів грати в УПЛ «Дніпро - 1» може тим, що клуб буде базуватися в Словаччині, а грати в Ужгороді, щоб мінімізувати ризики ракетних ударів.

Очікується, що «Металіст» отримає гроші за цих гравців.

Раніше повідомлялося, що головний тренер «Металіста» Олександр Кучер і спортивний директор клубу Євген Красніков працюватимуть в «Дніпрі - 1».

Петро Приходько
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Металіст СК Дніпро-1

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