Терехов: «База «Металіста» розбита, але ми зберегли футбольні поля»
«Металіст» – все? «Дніпро-1» запропонував Краснікову і Кучер посади в клубі
Це підтвердив сам віце-президент харківського клубу
Віце-президент «Металіста» Євген Красніков в шоу «ТаТоТаке» підтвердив, що «Дніпро-1» запропонував наставнику «Металіста» Олександру Кучер посаду головного тренера, а йому самому – посаду спортивного директора.
«У нас відбувся попередній розмова. Але рішення буде прийнято протягом дня - двох після консультацій з президентом клубу Олександром Ярославським і уболівальниками.
Якщо ми з Олександром Кучером увійдемо в СК «Дніпро - 1», то почнемо працювати засукавши рукава – інакше не вміємо. Але не менш важливо в цій ситуації врятувати «Металіст». Угода про оренду «Дніпро - 1» наших гравців може забезпечити гідне фінансування харківського клубу і його академії в сезоні - 2022/23 ».
Раніше Красніков заявляв, що Олександр Ярославський – запас міцності «Металіста».
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