«Металіст» – все? «Дніпро-1» запропонував Краснікову і Кучер посади в клубі

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков в шоу «ТаТоТаке» підтвердив, що «Дніпро-1» запропонував наставнику «Металіста» Олександру Кучер посаду головного тренера, а йому самому – посаду спортивного директора.

Якщо ми з Олександром Кучером увійдемо в СК «Дніпро - 1», то почнемо працювати засукавши рукава – інакше не вміємо. Але не менш важливо в цій ситуації врятувати «Металіст». Угода про оренду «Дніпро - 1» наших гравців може забезпечити гідне фінансування харківського клубу і його академії в сезоні - 2022/23 ».