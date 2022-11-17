«Дніпро-1» може продати свого легіонера в бразильський клуб
«Дніпро-1» продовжив контракти з двома гравцями
Рубчинський та Адамюк продовжать виступи в складі лідера УПЛ
17 листопада 20:38
Валентин Рубчинський та Володимир Адамюк / Фото - scdnipro1.com.ua«Дніпро-1» на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нових контрактів з хавбеком Валентином Рубчинським та захисником Володимиром Адамюком.
20-річний Рубчинський уклав нову угоду з клубом терміном на 3 роки. За дніпрян Валентин зіграв 12 матчів в УПЛ (1 гол, 1 результативну передачу) та 7 матчів в єврокубках (1 гол, 1 результативну передачу).
31-річний Адамюк підписав новий контракт з клубом терміном на два роки з можливістю продовження угоди на рік. У складі команди Володимир зіграв 50 матчів в УПЛ (6 забитих м'ячів, 1 результативна передача), 7 матчів в єврокубках (1 результативна передача), 4 матчі в Кубку України.
Нагадаємо, бразильський «Жувентуде» планує оформити повноцінний трансфер вінгера «Дніпра-1» Феліпе Піреса.
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