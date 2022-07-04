«Дніпро-1» вилетів на тренувальний збір без нового головного тренера

Український клуб проведе 18 днів в Словенії

Фото: СК Дніпро-1

СК «Дніпро-1» на офіційному сайті повідомив про виліт на тренувальний збір в Моравське Топліце (Словенія).



Тренувальний збір триватиме з 4 по 22 липня.

Команда з Дніпра проведе 4 товариських матчі: 8, 14, 21 та 22 липня.

Відзначимо, що повний склад «Дніпро-1» оприлюднить після того, як команда збереться в повному складі.

Раніше команду покинув тренерський штаб на чолі з Ігором Йовічевічем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Дніпро-1» вирішив запросити на посаду головного тренера Олександра Кучера, а спортивним директором стане Євген Красніков.