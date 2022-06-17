Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняВизначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:05
Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Йовічевич і два легіонера готові залишитися в «Дніпрі- 1»

Іноземців не лякає те, що матчі УПЛ будуть проводиться в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:06
Йовічевич і два легіонера готові залишитися в «Дніпрі- 1»
Франсіско Ді Франко / Фото - СК Дніпро-1

Головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовічевич і декілька легіонерів готові продовжити співпрацю з клубом, незважаючи на те що він буде проводити матчі в Україні. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

Деякі з легіонерів «Дніпра-1» готові повернутись в клуб, незважаючи на те, що матчі будуть відбуватися в Україні. Зокрема, Ді Франко, Бузанелло готові приїхати.

Ми розмовляли з Ігорем Йовічевичем. Він схиляється до того, щоб продовжити працювати з «Дніпром-1».

Раніше стало відомо, скільки англійський клуб заплатить за 18-річного півзахисника «Дніпра-1».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

СК Дніпро-1

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Екс-клуб Шевченка хоче підписати гравця збірної України
Екс-клуб Шевченка хоче підписати гравця збірної України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:00
18-річний півзахисник «Дніпра-1» переїде до АПЛ
18-річний півзахисник «Дніпра-1» переїде до АПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:11
Озвучено перспективи призначення Йовичевича в «Шахтар»
Озвучено перспективи призначення Йовичевича в «Шахтар»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 червня 22:42
Два клуби хочуть грати домашні матчі УПЛ за кордоном - джерело
Два клуби хочуть грати домашні матчі УПЛ за кордоном - джерело
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 червня 08:18
Названа умова, за якої «Торіно» готовий викласти за Довбика до 12 мільйонів євро
Названа умова, за якої «Торіно» готовий викласти за Довбика до 12 мільйонів євро
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 травня 23:20
«Дніпро- 1» хоче грати наступний сезон УПЛ за кордоном
«Дніпро- 1» хоче грати наступний сезон УПЛ за кордоном
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 19:55

Новини: Футбол

Бурда: «Україна – найкраще місце в світі, незважаючи на повітряні тривоги»
Бурда: «Україна – найкраще місце в світі, незважаючи на повітряні тривоги»
Українська Прем'єр-ліга
21:25
Йовічевич і два легіонера готові залишитися в «Дніпрі- 1»
Йовічевич і два легіонера готові залишитися в «Дніпрі- 1»
Українська Прем'єр-ліга
21:06
У «Баварії» підтвердили, що незабаром підпишуть Мане
У «Баварії» підтвердили, що незабаром підпишуть Мане
Бундесліга
20:43
Два ветерани «Ворскли» продовжили контракти з клубом
Два ветерани «Ворскли» продовжили контракти з клубом
Українська Прем'єр-ліга
20:17
Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»
Суркісу доведеться діяти. Циганков не має наміру продовжувати контракт з «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
19:56
Визначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту
Тема дня Визначилося, де пройдуть УПЛ та чемпіонати України з інших видів спорту
Українська Прем'єр-ліга
19:50
Українець перейде в клуб АПЛ – визначилася сума трансферу
Українець перейде в клуб АПЛ – визначилася сума трансферу
Англійська Прем'єр-ліга
19:34
Бущан: «У матчі з Вельсом я грав з травмою з 16 хвилини»
Бущан: «У матчі з Вельсом я грав з травмою з 16 хвилини»
Збірна України
19:17
Мане все ж стане гравцем «Баварії». Перехід буде здійснений найближчим часом
Мане все ж стане гравцем «Баварії». Перехід буде здійснений найближчим часом
Бундесліга
18:05
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
08:51
Всі новини