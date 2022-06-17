Йовічевич і два легіонера готові залишитися в «Дніпрі- 1»

Іноземців не лякає те, що матчі УПЛ будуть проводиться в Україні

Франсіско Ді Франко / Фото - СК Дніпро-1

Головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовічевич і декілька легіонерів готові продовжити співпрацю з клубом, незважаючи на те що він буде проводити матчі в Україні. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

Деякі з легіонерів «Дніпра-1» готові повернутись в клуб, незважаючи на те, що матчі будуть відбуватися в Україні. Зокрема, Ді Франко, Бузанелло готові приїхати. Ми розмовляли з Ігорем Йовічевичем. Він схиляється до того, щоб продовжити працювати з «Дніпром-1».

Раніше стало відомо, скільки англійський клуб заплатить за 18-річного півзахисника «Дніпра-1».