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Заміна Йовічевічу. «Дніпро-1» запропонував співпрацю тренеру збірної України

Ротань може поєднувати роботу в клубі і молодіжці
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:59
Заміна Йовічевічу. «Дніпро-1» запропонував співпрацю тренеру збірної України

«Дніпро-1» запропонував співпрацю головному тренеру молодіжної збірної України Руслану Ротаню, Повідомляє Ігор Бурбас в своєму Twitter.

За його інформацією, керівництво «Дніпра - 1» вже прийняло той факт, що Ігор Йовічевіч не продовжуватиме працювати з командою.

«Дніпро - 1» дозволити Ротаню поєднувати роботу в клубі і в молодіжній збірній України. Ротань очолює молодіжку з 2018 - го року.

Раніше стало відомо, що «Шахтар» нічого не заплатить «Дніпру - 1» за Йовічевича.

Петро Приходько
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Теги

Руслан Ротань СК Дніпро-1

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