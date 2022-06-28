«Ситуація пікантна». Помічник Йовічевіча висловився про можливий відхід тренера в «Шахтар»
«Шахтар» нічого не заплатив «Дніпру-1» за Йовічевича – джерело
«Гірники» скористалися правилом FIFA
Ведучий шоу KDK Сергій Болотников заявив, що «Дніпро-1» не отримає грошей від «Шахтаря» за Ігора Йовічевича.
«Шахтар» користується правилом FIFA і забирає Йовічевіча у «Дніпра - 1», не питаючи у них. За моєю інформацією, «Шахтар» повідомив «Дніпро - 1», що Йовічевіч переходить до них. Все, ніякої оплати не було, ні копійки за станом на даний момент «Шахтар» не заплатив ».
Згідно з правилом FIFA, легіонери, які виступають в УПЛ ( гравці і тренери ) можуть самостійно переривати свій контракт на 1 рік – до літа 2023 - го.
Раніше стало відомо, що Йовічевіч вже покинув «Дніпро - 1» разом зі своїм тренерським штабом.
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