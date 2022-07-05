Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:15
Телемагазин
13:05
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Північна Македонія - Україна

«Дніпро-1» зіграє з клубами зі Словенії, Кіпру, Ізраїлю та Аравії

Команда проведе контрольні матчі з командами із різних чемпіонатів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:53
«Дніпро-1» зіграє з клубами зі Словенії, Кіпру, Ізраїлю та Аравії
Фото - СК Днепр-1

Визначилися суперники «Дніпра-1» на зборі в Словенії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так, дніпряни проведуть чотири контрольних матчі в рамках підготовки до сезону. 8 липня буде зіграна зустріч з місцевою «Чардою».

На 14 липня заплановано матч проти «Аріса» ( Кіпр ). Після перерви відбудуться ще дві гри, 21 липня – з «Бейтаром» (Ізраїль), 22 липня – з «Аль-Насром» (Саудівська Аравія),

Правда, поки що невідомо, хто буде тренувати першу команду «Дніпра-1».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

СК Дніпро-1

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Переможець єврокубка предметно цікавиться Довбиком
Переможець єврокубка предметно цікавиться Довбиком
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 18:28
Григорчук відмовив представнику Ліги Європи заради «Чорноморця»
Григорчук відмовив представнику Ліги Європи заради «Чорноморця»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 17:18
«Дніпро-1» вилетів на тренувальний збір без нового головного тренера
«Дніпро-1» вилетів на тренувальний збір без нового головного тренера
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 09:45
Один з лідерів «Зорі» приєднався до «Дніпра-1»
Один з лідерів «Зорі» приєднався до «Дніпра-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 липня 18:54
«Металіст» – все? «Дніпро-1» запропонував Краснікову і Кучер посади в клубі
«Металіст» – все? «Дніпро-1» запропонував Краснікову і Кучер посади в клубі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 липня 12:36
«Дніпро-1» знову орендував захисника «Динамо»
«Дніпро-1» знову орендував захисника «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 липня 21:50

Новини: Футбол

Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Ліга 1
13:47
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
13:23
«Дніпро-1» зіграє з клубами зі Словенії, Кіпру, Ізраїлю та Аравії
«Дніпро-1» зіграє з клубами зі Словенії, Кіпру, Ізраїлю та Аравії
Українська Прем'єр-ліга
12:53
Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»
Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»
Українська Прем'єр-ліга
12:24
«Баварія» хоче переманити лідера «Динамо» U-19 і розглядає його на довгострокову перспективу
«Баварія» хоче переманити лідера «Динамо» U-19 і розглядає його на довгострокову перспективу
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Агент Роналду веде переговори з «Барселоною» після 9 років португальця в «Реалі»
Агент Роналду веде переговори з «Барселоною» після 9 років португальця в «Реалі»
Англійська Прем'єр-ліга
11:25
УПЛ стартує в 4 областях, можливий варіант із закордоном для учасників єврокубків
УПЛ стартує в 4 областях, можливий варіант із закордоном для учасників єврокубків
Українська Прем'єр-ліга
10:54
Топ-клуб Іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості
Топ-клуб Іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості
Українська Прем'єр-ліга
10:27
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Українські легіонери
09:58
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини