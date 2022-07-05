«Дніпро-1» зіграє з клубами зі Словенії, Кіпру, Ізраїлю та Аравії

Команда проведе контрольні матчі з командами із різних чемпіонатів

Фото - СК Днепр-1

Визначилися суперники «Дніпра-1» на зборі в Словенії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так, дніпряни проведуть чотири контрольних матчі в рамках підготовки до сезону. 8 липня буде зіграна зустріч з місцевою «Чардою».

На 14 липня заплановано матч проти «Аріса» ( Кіпр ). Після перерви відбудуться ще дві гри, 21 липня – з «Бейтаром» (Ізраїль), 22 липня – з «Аль-Насром» (Саудівська Аравія),

Правда, поки що невідомо, хто буде тренувати першу команду «Дніпра-1».