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«Дніпро-1» знову орендував захисника «Динамо»

Футболіст перейшов до клубу ще взимку, проте так і не встиг дебютувати через війну в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 липня 21:50
«Дніпро-1» знову орендував захисника «Динамо»
Роман Вантух / Фото - ФК Олімпік

«Динамо» і «Дніпро-1» домовилися про продовження оренди захисника Романа Вантуха. 23-річний гравець буде виступати за нову команду весь наступний сезон.

Відзначимо, що футболіст киян був орендований дніпрянами ще взимку. Однак дебютувати за клуб не встиг через війну в Україні.

Початок минулого сезону Вантух провів в «Чорноморці». Відіграв 10 матчів, в яких відзначився результативною передачею.

Раніше «Динамо» віддало в оренду нападника Еріка Раміреса і вінгера Георгія Цитаїшвілі.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Роман Вантух СК Дніпро-1

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