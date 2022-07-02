«Дніпро-1» знову орендував захисника «Динамо»

Футболіст перейшов до клубу ще взимку, проте так і не встиг дебютувати через війну в Україні

Роман Вантух / Фото - ФК Олімпік

«Динамо» і «Дніпро-1» домовилися про продовження оренди захисника Романа Вантуха. 23-річний гравець буде виступати за нову команду весь наступний сезон.

Відзначимо, що футболіст киян був орендований дніпрянами ще взимку. Однак дебютувати за клуб не встиг через війну в Україні.

Початок минулого сезону Вантух провів в «Чорноморці». Відіграв 10 матчів, в яких відзначився результативною передачею.

Раніше «Динамо» віддало в оренду нападника Еріка Раміреса і вінгера Георгія Цитаїшвілі.