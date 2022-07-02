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«Динамо» віддало двох легіонерів у клуби зі Словаччини та Польщі
Атакувальні футболісти виступатимуть за нові команди на правах оренди
Ерік Рамірес / Фото - ФК Динамо Київ
Нападник «Динамо» Ерік Рамірес перейшов до братиславського «Слована» на правах оренди. Про це повідомляє прес-служба киян.
Крім того, «біло-сині» віддали вінгера Георгія Цитаїшвілі в оренду «Леху». Про це на офіційних ресурсах оголосив польський клуб.
Обидва футболісти виступатимуть за нові команди один сезон. У «Слована» буде право викупу Раміреса.
Раніше Цитаїшвілі пояснив, чому відмовився від українського паспорта.
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