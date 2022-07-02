«Динамо» віддало двох легіонерів у клуби зі Словаччини та Польщі

Атакувальні футболісти виступатимуть за нові команди на правах оренди

Ерік Рамірес / Фото - ФК Динамо Київ

Нападник «Динамо» Ерік Рамірес перейшов до братиславського «Слована» на правах оренди. Про це повідомляє прес-служба киян.

Крім того, «біло-сині» віддали вінгера Георгія Цитаїшвілі в оренду «Леху». Про це на офіційних ресурсах оголосив польський клуб.

Обидва футболісти виступатимуть за нові команди один сезон. У «Слована» буде право викупу Раміреса.

Раніше Цитаїшвілі пояснив, чому відмовився від українського паспорта.