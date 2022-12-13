«Дніпру-1» цікавий гравець збірної Коста-Ріки. Він грав на ЧС-2022

Трансфер може відбутися вже в січні

«Дніпру-1» цікавий півзахисник із Коста-Ріки Рональд Маттаріта.

Відзначається, що поки переговорів з оточенням хавбека не було. Крім центрального півзахисника він також може зіграти і на на лівому фланзі захисту.

Останнім клубом гравця був американський «Цинциннаті». Він покинув команду восени.

Також Маттаріта зіграв на ЧС-2022, провівши два матчі.