Найбільша драма ЧС-2022. Німеччина програвала Коста-Ріці, потім забила тричі, але все одно вилетіла з турніру
«Дніпру-1» цікавий гравець збірної Коста-Ріки. Він грав на ЧС-2022
Трансфер може відбутися вже в січні
13 грудня 15:06
«Дніпру-1» цікавий півзахисник із Коста-Ріки Рональд Маттаріта.
Відзначається, що поки переговорів з оточенням хавбека не було. Крім центрального півзахисника він також може зіграти і на на лівому фланзі захисту.
Останнім клубом гравця був американський «Цинциннаті». Він покинув команду восени.
Також Маттаріта зіграв на ЧС-2022, провівши два матчі.
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