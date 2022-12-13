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«Дніпру-1» цікавий гравець збірної Коста-Ріки. Він грав на ЧС-2022

Трансфер може відбутися вже в січні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 грудня 15:06
«Дніпру-1» цікавий гравець збірної Коста-Ріки. Він грав на ЧС-2022

«Дніпру-1» цікавий півзахисник із Коста-Ріки Рональд Маттаріта.

Відзначається, що поки переговорів з оточенням хавбека не було. Крім центрального півзахисника він також може зіграти і на на лівому фланзі захисту.

Останнім клубом гравця був американський «Цинциннаті». Він покинув команду восени.

Також Маттаріта зіграв на ЧС-2022, провівши два матчі.

Джерело: fcdnipro.com Андрій Усмонов
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Теги

збірна Коста-Ріки (футбол) СК Дніпро-1

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