Сергій Разумовський

Київська Оболонь повідомила про перші два підписання під час поточного зимового трансферного вікна. Новим гравцем клубу став півзахисник Роман Волохатий, про перехід якого поінформувала пресслужба «пивоварів».

На дорослому рівні Волохатий виступав, зокрема, за тернопільську Ниву, де провів кілька сезонів і в окремий період виконував функції капітана команди. Останнім клубом хавбека був Інгулець, у якому він грав із липня 2024 року. У поточному сезоні півзахисник провів 21 матч і набрав сім результативних дій: два голи та п'ять асистів. Також він має досвід виступів в УПЛ: 29 матчів, два забиті м’ячі та одна результативна передача.

За даними Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість Волохатого становить 350 тисяч євро. При цьому зазначається, що сума трансферу склала 50 тисяч євро.

Також до Оболоні повернувся нападник Тарас Лях. Повідомляється, що форвард знову перебуває в розташуванні команди після завершення оренди.

Із літа 2025 року Лях виступав за київський Локомотив. За цей період 20-річний нападник зіграв 11 матчів і відзначився чотирма результативними діями: забив три м'ячі та зробив один асист.

Лях є вихованцем чернігівського футболу. У 2021 році перейшов до Колоса, пізніше грав за данський Тістед, а у 2023 році повернувся в Україну. Надалі виступав у структурі Кривбаса, після чого опинився в Оболоні. Цікаво, що зріст нападника становить 197 см.

