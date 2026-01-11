Оболонь попрощалася з центральним захисником
30-річний футболіст залишив київський клуб
близько 1 години тому
Василь Курко. Фото: ФК Оболонь
Футбольний клуб Оболонь оголосив про завершення співпраці із захисником Василем Курком. Про це повідомила пресслужба київського клубу, не уточнюючи додаткових деталей щодо формату розставання чи подальших планів футболіста.
У нинішньому сезоні 30-річний оборонець провів за Оболонь 11 матчів і відзначився одним забитим м’ячем. Загалом, починаючи з 2024 року, Курко зіграв за команду 34 поєдинки, в яких також забив один гол.
Дякуємо Василю за роботу, внесок у команду та час, проведений у клубі. Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі, нових викликів і перемог.
