Сергій Разумовський

За даними журналіста Ігоря Циганика, опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко й надалі перебуває на радарах низки європейських клубів. Скаути продовжують відстежувати його виступи, однак на поточний момент до київського клубу не надходило конкретних офіційних пропозицій щодо трансферу футболіста. Тобто інтерес існує, але в практичну площину переговорів він поки не перейшов.

Рік тому Динамо мало можливість продати Бражка до Вулвергемптона, проте керівництво киян вирішило не відпускати одного з ключових гравців середньої лінії. Після того періоду ситуація для самого футболіста склалася не найкращим чином: Бражко, за словами журналіста, втратив оптимальні кондиції, а разом із падінням форми зменшилася й кількість активних розмов довкола можливого переходу в інший чемпіонат. В інформаційному просторі стало помітно менше чуток, а інтерес клубів перестав бути настільки гучним.

Водночас можливість переїзду до сильнішої ліги, як зазначається, все ще залишається реальною. У випадку, якщо Бражко зможе повернутися до своєї найкращої форми, стабільно проводитиме матчі на високому рівні та знову стане домінуючим гравцем у центрі поля, він може отримати шанс на перехід у конкурентний європейський чемпіонат.

Джерело підкреслює, що за Володимиром продовжують спостерігати, і хороший відрізок у його виконанні здатен швидко повернути тему трансферу в порядок денний. У нинішньому сезоні 24-річний півзахисник зіграв 22 матчі на клубному рівні та відзначився двома забитими м’ячами.

