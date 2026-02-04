Після вильоту від Атлетико. Динамо отримало підсилення 18-річним захисником, який був у Челсі
близько 2 годин тому
Динамо близьке до оформлення ще одного молодого новачка. Про це повідомляє «ТаТоТаке».
За інформацією джерела, найближчим часом у ростері киян має з’явитися 18-річний центральний захисник Стенлі Кварші. Футболіст є уродженцем Гани та наразі виступає на батьківщині за VIM Sporting з Аккри. Кварші звернув на себе увагу ще минулого року, коли його визнали найкращим оборонцем міжнародного турніру Samba Stars. Після цього перспективного центрбека запрошували на перегляд одразу до двох англійських клубів — Челсі та Вулвергемптона, що лише підкреслює інтерес до гравця на європейському ринку.
Динамо бере лівоногого Кварші в оренду на пів року. На першому етапі він має виступати за юнацьку команду Динамо U-19, де проходитиме адаптацію та набиратиметься досвіду в українських реаліях. Важливий нюанс: очікувати новачка в розташуванні команди в Туреччині найближчими днями не варто — наразі ганець перебуває в Молдові та чекає на відкриття української візи, після чого зможе приєднатися до киян.
Нагадаємо, Динамо U-19 з ганебним рахунком програло одноліткам з Атлетико та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА.