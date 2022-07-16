«Шахтар» хоче запросити хорватського півзахисника
До «Шахтаря» приєдналися ще два екс-гравця «Маріуполя»
Чех і Вакула тренуються з «гірниками»
До тренувань разом з донецьким « Шахтарем » приступили Максим Чех і Владислав Вакула, Повідомляє прес-служба « гірників ».
Чех останні 3 сезони грав за « Маріуполь », а Вакула раніше виступав за « Маріуполь », але був викуплений « Шахтарем ».
Перший збір « Шахтаря » в Нідерландах триватиме до 30 липня.
Раніше повідомлялося, що « Шахтар » хоче запросити хорватського півзахисника.
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