Хацкевич: «Йовічевіч зізнавався в коханні «Карпатам », потім зізнавався «Дніпру-1», а зараз переходить до «Шахтаря»
«Шахтар» хоче запросити хорватського півзахисника
Джурасек вже працював з Йовічевічем
Хорватський півзахисник Невен Джурасек перейде в « Шахтар », повідомив журналіст Ігор Циганик в шоу « Циганик лайв ».
За його інформацією, новий головний тренер « Шахтаря » Ігор Йовічевіч вплине на перехід свого співвітчизника.
Крім того, в минулому сезоні 23-річний Джурасек грав під керівництвом Йовічевича в оренді в « Дніпрі-1 ». Права на Джурасека належать загребському « Динамо ».
Раніше повідомлялося, що « Шахтар » може залишитися без останнього легіонера.
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