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До Шевченка ще трішки. Ярмоленко знову забив і крокує до бомбардирського рекорду

Красиво відзначився в воротах Шотландії
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 червня 22:45
До Шевченка ще трішки. Ярмоленко знову забив і крокує до бомбардирського рекорду

Завершився перший тайм матчу між Шотландією і Україною у відборі на ЧС-2022, команда Олександра Петракова перемагає (1: 0).

Єдиним м'ячем у зустрічі відзначився Андрій Ярмоленко, Він елегантно перекинув воротаря суперника після пасу-цукерки від Руслана Малиновського

Це 45-й гол Ярмоленко в футболці збірної України. У кращого бомбардира в історії Андрія Шевченка - 48 м'ячів за національну команду.

Відео гола Ярмоленко в ворота Шотландії.

Петро Приходько
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Теги

Андрій Ярмоленко Андрій Шевченко збірна Шотландії (футбол)

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