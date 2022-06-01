Мессі до Андрія - як до неба рачки. Ярмоленко красиво покарав Шотландію в першому таймі
До Шевченка ще трішки. Ярмоленко знову забив і крокує до бомбардирського рекорду
Красиво відзначився в воротах Шотландії
01 червня 22:45
Завершився перший тайм матчу між Шотландією і Україною у відборі на ЧС-2022, команда Олександра Петракова перемагає (1: 0).
Єдиним м'ячем у зустрічі відзначився Андрій Ярмоленко, Він елегантно перекинув воротаря суперника після пасу-цукерки від Руслана Малиновського
Це 45-й гол Ярмоленко в футболці збірної України. У кращого бомбардира в історії Андрія Шевченка - 48 м'ячів за національну команду.
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