Сергій Разумовський

37-річний Павло Таран поповнив тренерський штаб Металіста 1925, де працюватиме разом із головним тренером Младеном Бартуловичем. Про кадрове підсилення повідомила пресслужба харківського клубу. У новій структурі команди Таран відповідатиме за аналітичний напрям і обійматиме посаду тренера-аналітика, що передбачає роботу з відео, розбір дій суперників, підготовку звітів та допомогу штабу у формуванні тактичних рішень.

У Металісті 1925 підкреслюють, що Таран має відповідну кваліфікацію: у нього чинна тренерська ліцензія UEFA категорії A. Його досвід охоплює різні ролі у футболі – від роботи в селекції до тренерської та асистентської діяльності. Зокрема, він працював у селекційних відділах Кривбаса та Металурга, був тренером в УФК Дніпро, а також асистентом головного тренера в низці клубів: Чорноморець-2, Перемога, ВПК-Агро, Буковина та Карпати. Останнім місцем роботи Павла Тарана була юнацька команда Карпат, де він мав можливість працювати з молодими футболістами та розвивати їх у системному форматі.

Окремо зазначається і футбольне коріння спеціаліста. Павло Таран є сином відомого українського тренера Олега Тарана. Його батько входить до числа найбільш досвідчених наставників в історії українського елітного дивізіону: Олег Таран посідає дев’яте місце за кількістю матчів у вищій лізі України – 273. Для Металіста 1925 прихід Павла Тарана може стати підсиленням в інтелектуальній складовій підготовки, де сучасна аналітика дедалі частіше відіграє вирішальну роль.

