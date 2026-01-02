Сергій Разумовський

Металіст 1925 близький до підписання захисника з УПЛ. Про це повідомляє «ТаТоТаке», зазначаючи, що харківський клуб продовжує активно працювати над підсиленням складу на тлі кадрових потреб у обороні.

За інформацією джерела, основний акцент селекції зараз – на зміцненні центральної зони захисту. Наразі головний тренер Младен Бартулович у цій лінії має обмежений вибір: стабільною парою основних центрбеків вважаються Шабанов - Павлюк, а серед варіантів ротації фактично залишається Володимир Салюк. Водночас у клубі розуміють, що на дистанції сезону цього може бути недостатньо – потрібна ширша конкуренція, а також альтернативи під різні матчеві сценарії. Окремий важливий нюанс – бажання мати в обоймі лівоногого центрального оборонця, що дає більше варіативності під час розіграшу м’яча та побудови атаки через лівий фланг.

Саме тому, як пише джерело, Металіст 1925 перебуває на фінальній стадії перемовин щодо підписання основного центрбека Оболоні Валерія Дубка. Угода виглядає максимально наближеною до завершення, однак остаточний формат переходу може бути різним – усе залежить від того, на яких умовах клуби та сам футболіст домовляться найближчим часом.

Розглядаються два основні сценарії:

Дубко може приєднатися до Металіста 1925 вже цієї зими. Оскільки контракт 24-річного захисника з Оболонню спливає влітку, варіант із негайним трансфером передбачає виплату певної компенсації, аби отримати гравця без очікування завершення сезону. Другий шлях – Дубко дограє сезон у складі Оболоні, а в січні підпише з Металістом 1925 попередню угоду. У такому разі харків’яни зможуть забрати центрбека влітку як вільного агента, тобто фактично без трансферної виплати.

Таким чином, Металіст 1925 або прискорить підсилення оборони вже зараз, або зробить ставку на економічно вигідніший варіант із передконтрактом. Таким чином отримати футболіста за нуль після завершення його чинної угоди.

