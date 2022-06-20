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До Скрипника. Лідер оборони «Зорі» безкоштовно перейде до «Ворскли»

Раніше в тому ж напрямку відправився і тренер луганчан
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:48
До Скрипника. Лідер оборони «Зорі» безкоштовно перейде до «Ворскли»
Денис Фаворов / Фото: ФК Зоря

Захисник «Зорі» Денис Фаворов може опинитися у «Ворсклі». Перехід повинен відбутися вже найближчим часом.

31-річний футболіст стане гравцем полтавців на правах вільного агента. Він не бажає продовжувати контракт з луганцями, що спливає 30 червня.

У минулому сезоні Фаворов провів 23 матчі у всіх турнірах. У них йому вдалося відзначитися голом і двома результативними передачами.

Раніше за маршрутом «Зоря» – «Ворскла» вирушив і тренер Віктор Скрипник.

Джерело: Епоха футболу Сергій Стаднюк
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Денис Фавор Зоря Ворскла

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