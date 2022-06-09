«Ворскла» відпустила бразильського форварда в Польщу
Офіційно. Віктор Скрипник буде головним тренером полтавської «Ворскли»
У фахівця після закінчення сезону завершується контракт з «Зорею»
Полтавська «Ворскла» на офіційному сайті повідомила про домовленості з Віктором Скрипником, який з нового сезону буде головним тренером клубу.
На поточний момент відомо, що сторони домовилися щодо майбутнього контракту, і з 1 липня наставник очолить клуб.
Нагадаємо, раніше «Ворскла» не стала продовжувати контракт з Юрієм Максимовим.
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