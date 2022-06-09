Офіційно. Віктор Скрипник буде головним тренером полтавської «Ворскли»

У фахівця після закінчення сезону завершується контракт з «Зорею»

Полтавська «Ворскла» на офіційному сайті повідомила про домовленості з Віктором Скрипником, який з нового сезону буде головним тренером клубу.

На поточний момент відомо, що сторони домовилися щодо майбутнього контракту, і з 1 липня наставник очолить клуб.

Нагадаємо, раніше «Ворскла» не стала продовжувати контракт з Юрієм Максимовим.