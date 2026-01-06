Сергій Разумовський

Спортінг планує посилити середню лінію вже цієї зими й активно шукає центрального півзахисника, який міг би одразу додати якості та глибини складу. Про це повідомляє Visao Mercado. Команда Руї Боржеша, як зазначається, розглядає кілька реалістичних варіантів на ринку й орієнтується на молодих гравців, здатних не лише закрити позицію тут і зараз, а й зберігати високу трансферну цінність у майбутньому.

Серед кандидатів, які перебувають у полі зору лісабонського клубу, називають двох 22-річних хавбеків: Хаві Герру з Валенсії та Марлона Гомеса з Шахтаря. У Спортінгу, за даними джерела, вважають, що Валенсія може бути відкритою до продажу свого півзахисника, якщо отримає прийнятну пропозицію.

Паралельно там оцінюють і позицію Шахтаря: мовляв, донецький клуб традиційно вміє вибудовувати комерційно вигідні угоди й готовий вести перемовини, коли бачить правильну структуру трансферу та фінансові умови. При цьому підкреслюється, що обидва можливі переходи навряд чи будуть бюджетними – очікується, що кожна з опцій вимагатиме значних витрат, з огляду на вік футболістів, їхній потенціал та інтерес з боку інших команд.

Марлон Гомес виступає за Шахтар від січня 2024 року. Тоді бразилець перебрався до України з Васко да Гама, а сума трансферу, за наявними даними, склала 12 мільйонів євро. У поточному сезоні Марлон на клубному рівні провів 26 матчів, у яких відзначився одним голом і віддав чотири результативні передачі. Така продуктивність і регулярність у матчах підкріплюють інтерес до гравця, а для Спортінга він може бути привабливим варіантом як із погляду якості в центрі поля, так і з точки зору потенційної подальшої перепродажі.

