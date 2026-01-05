Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов висловився щодо переходу лідера команди Проспера Оба до Шахтаря.

Це футбольне життя й не варто зациклюватися. Якщо ми будемо прив’язуватися до якогось одного гравця, то потім клуб справді може отримати проблему. Звичайно, він був цінним для нас, і це втрата. Я хотів би, аби Оба залишився у команді, але впевнений, що ми не зупинимося, продовжимо розвиватися й усе буде нормально. ЛНЗ у першій частині сезону так само досягав результату без Проспера.

На трансферному ринку є багато нерозкритих футболістів. Коли влітку до нас прийшов Оба, то жоден з нас не сподівався, що він так зіграє. Тому я не бачу жодної проблеми. У топових чемпіонатах також лідери переходять з одного клубу в інший. При цьому команди продовжують грати й досягати навіть кращих результатів.

Стосовно Оба керівництво питало. В мене дуже хороше спілкування з президентом клубу та генеральним директором. Ми втрьох завжди обговорюємо усі моменти. Я вважаю, що це мають бути колегіальні рішення. Ми прийшли до висновку, що готові віддати Оба. На даному етапі це було добре і для клубу, і для футболіста. Ми не маємо забувати й про нього. Він також хоче розвиватися.

Проспер – хороший футболіст. Усі думають, що в нього є лише супершвидкість та потужність. Ні. Він дуже добре працює з м’ячем. Як складеться у Шахтарі? Зараз ми можемо лише вгадувати. На мою думку, він має усі можливості стати одним з основних гравців. Звичайно, усе залежить від того, як Оба адаптується в команді, підійде під її стиль гри та поводитиметься у колективі. Це дуже важливо, – заявив Пономарьов у інтерв'ю «Українському футболу».