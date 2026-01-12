Сергій Разумовський

23-річний форвард Краснопір уже перебуває в Житомирі – про це інформує «ТаТоТаке». За даними джерела, колишній нападник Карпат пройшов поглиблене медичне обстеження, після чого взяв участь у тренуванні з командою. Очікується, що найближчим часом його офіційно представлять як гравця житомирського клубу.

Раніше повідомлялося, що трансфер нападника коштуватиме покупцеві 1,1 млн євро. Водночас у цій угоді є важлива фінансова деталь: частину суми отримає Рух – йдеться про 110 тисяч євро (або 10%). Такий механізм пов’язаний із пунктом про відсоток від наступного продажу, який був закладений у ширшій домовленості між львівськими клубами та дає жовто-чорним право на виплату у разі подальшого переходу футболіста.

Нагадаємо, Краснопір перейшов із Руха до Карпат у січні 2025 року, і тоді сума трансферу становила 1 млн євро. У поточному сезоні нападник провів 18 матчів, у яких забив 5 м’ячів і віддав 1 результативну передачу, стабільно набираючи очки за системою гол+пас та привертаючи увагу на трансферному ринку.

