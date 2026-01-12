Михайліченко підписав новий контракт з Поліссям
Відомо, на скільки розрахована нова угода між сторонами
близько 1 години тому
Фото - ФК Полісся
Полісся офіційно оголосило про досягнення домовленості щодо продовження контракту із захисником Богданом Михайліченком. Нова угода з 28-річним гравцем розрахована до літа 2028 року.
«Полісся щиро бажає Богдану Михайліченку надійної та впевненої гри в захисті, максимальної концентрації та стабільності в кожному матчі», – йдеться у заяві житомирян.
Михайліченко провів у складі Полісся 68 поєдинків, в яких забив два голи та віддав чотири результативні передачі.
Зазначимо, що житомиряни наразі посідають третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 30 очок після 16-ти турів.