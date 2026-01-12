Павло Василенко

Полісся офіційно оголосило про досягнення домовленості щодо продовження контракту із захисником Богданом Михайліченком. Нова угода з 28-річним гравцем розрахована до літа 2028 року.

«Полісся щиро бажає Богдану Михайліченку надійної та впевненої гри в захисті, максимальної концентрації та стабільності в кожному матчі», – йдеться у заяві житомирян.

Михайліченко провів у складі Полісся 68 поєдинків, в яких забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що житомиряни наразі посідають третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 30 очок після 16-ти турів.