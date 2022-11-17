Дозаявлений Корреа через травму не зіграє за збірну Аргентини на ЧС-2022
До збірної Аргентини довелося викликати гравця із МЛС після травм хавбека і футболіста, що замінив його
В одного з фаворитів чемпіонату світу-2022 серйозні проблеми зі складом
18 листопада 01:36
Тіаго Альмада / Фото - МЛС
У збірній Аргентини знайшли ще одну заміну для травмованого півзахисника Ніколаса Гонсалеса. Про це повідомляє прес-служба Аргентинської футбольної асоціації.
Вибір головного тренера припав на хавбека «Атланти Юнайтед» із МЛС Тіаго Альмаду. 21-річний гравець дебютував за збірну лише в 2022 році – у товариському матчі проти Гондурасу (3:0).
Раніше замість Гонсалеса на чемпіонат світу-2022 було викликано вінгера «Атлетико» Анхеля Корреа. Однак і він виявився травмований.
На мундіалі Аргентина зіграє в одній групі з Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею.
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