До збірної Аргентини довелося викликати гравця із МЛС після травм хавбека і футболіста, що замінив його

В одного з фаворитів чемпіонату світу-2022 серйозні проблеми зі складом

Тіаго Альмада / Фото - МЛС

У збірній Аргентини знайшли ще одну заміну для травмованого півзахисника Ніколаса Гонсалеса. Про це повідомляє прес-служба Аргентинської футбольної асоціації.

Вибір головного тренера припав на хавбека «Атланти Юнайтед» із МЛС Тіаго Альмаду. 21-річний гравець дебютував за збірну лише в 2022 році – у товариському матчі проти Гондурасу (3:0).

Раніше замість Гонсалеса на чемпіонат світу-2022 було викликано вінгера «Атлетико» Анхеля Корреа. Однак і він виявився травмований.

На мундіалі Аргентина зіграє в одній групі з Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею.