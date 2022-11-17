Дозаявлений Корреа через травму не зіграє за збірну Аргентини на ЧС-2022

Ім'я його заміни стане відомо найближчим часом

Анхель Корреа / Фото - worldfootballindex.com

Вінгер збірної Аргентинипропустить ЧС-2022 в Катарі через травму.Раніше стало відомо, що з тієї ж причини за команду на турнірі не зіграє форвард «Фіорентини»Про те, хто буде включений в заявку замість Корреа, поки не повідомляється. На офіційномукоманди заявляють, що повідомлення про це з'явиться в найближчі години.На ЧС-2022 Аргентина зіграє в групі С з командами Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.