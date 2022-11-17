Вінгер «Атлетіко» довикликаний в збірну Аргентину на ЧС-2022
Дозаявлений Корреа через травму не зіграє за збірну Аргентини на ЧС-2022
Ім'я його заміни стане відомо найближчим часом
17 листопада 23:01
Анхель Корреа / Фото - worldfootballindex.comВінгер збірної Аргентини Анхель Корреа пропустить ЧС-2022 в Катарі через травму.
Раніше стало відомо, що з тієї ж причини за команду на турнірі не зіграє форвард «Фіорентини» Ніколас Гонсалес. Замінити його повинен був саме гравець мадридського «Атлетіко».
Про те, хто буде включений в заявку замість Корреа, поки не повідомляється. На офіційному Twiiter команди заявляють, що повідомлення про це з'явиться в найближчі години.
На ЧС-2022 Аргентина зіграє в групі С з командами Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.
Заявка збірної Аргентини на чемпіонат світу-2022.
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