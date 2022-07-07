Трансфер Додо в «Фіорентину» може зірватися

Все через ліміт на гравців не з ЄС

Трансфер захисника «Шахтаря» додо в «Фіорентину» може зірватися, повідомляє FiorentinaNews.com.

За інформацією джерела, для «Фіорентини» пріоритетним є придбання сербського форварда Луки Йовича з «Реала». Щоб придбати Додо, «Фіорентина» повинна продати гравця не з країни ЄС.

За правилами Серії А, клуб має право в одне трансферне вікно прилади лише двох ігрково не з ЄС, при цьому потрібно продати одного гравця з країни, яка не входить в ЄС.

«Фіорентина» готується продати сербського центрального захисника Миколу Міленковича, але тільки тоді трансфер Додо буде можливий.

Раніше повідомлялося, що сага з трансфером Додо добігає кінця.