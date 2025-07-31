Арсенал завершив передсезонний тур Азією, провівши фінальний спаринг з Тоттенгемом. Матч в Сингапурі завершився з рахунком 0:1.

Дербі Північного Лондона запамяталось не лише єдиним голом Сарра майже з центру поля, але й першою появою Віктора Дьокереша в новому клубі.

За великої кількості моментів команді Мікеля Артети не вдалося вразити ворота старих знайомих, поступившись в підсумку з різницею в один гол.

Захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко вийшов на 77- хвилині.

Арсенал після турне Азією повертається в Лондон та зіграє виставкові матчі в рамках Emirates Cup.

Товариська гра. Сингапур.

Арсенал - Тоттенгем 0:1

Гол: Сарр, 45

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