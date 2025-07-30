Сергій Стаднюк

Справжній український вечір чекає на вболівальників у четвер, 31 липня. Шахтар, Полісся та Олександрія проведуть вирішальні матчі другого раунду кваліфікації єврокубків. Усі ці зустрічі покаже Київстар ТБ, а от трансляції потенційних суперників в Україні, на жаль, не передбачені.

Першим розпочне боротьбу житомирське Полісся, що тиждень тому зазнало несподіваної номінально домашньої поразки від андоррської Санта Коломи з рахунком 1:2. Гра проходила у словацькому Пряшеві, де підопічні Руслана Ротаня першими відкрили рахунок завдяки голу Олексія Гуцуляка. Та вже через кілька хвилин гості відновили паритет, а перед перервою вийшли вперед. У другому таймі команди обійшлися без голів.

Цей результат став історичним – українські клуби вперше програли команді з Андорри. Вже о 19:00 Полісся розпочне спробу виправити ганебну ситуацію. Правило виїзного голу скасоване, а тому вистачить лише одного голу. Чи зламає Ротань традицію провалювати перший сезон?

21:00 | Марібор – Пакш

У випадку камбеку Полісся зіграє з переможцем пари Пакш – Марібор. У першій грі угорці зробили крок до наступного раунду, обігравши Марибор 1:0 завдяки точному удару на початку другої половини. Проте досвідчений словенський єврокубковий боєць не збирається здаватися. Початок матчу-відповіді – о 21:00.

Шахтар другим серед українських команд стартує у четвер. 24 липня «гірники» сенсаційно, але від того не менш переконливо обіграли Бешикташ на виїзді з рахунком 4:2. Команда Маріно Пушича дуже активно розпочала гру й уже на сьомій хвилині повела в рахунку завдяки Аліссону. Перевагу подвоїв Егіналду, а турки зуміли скоротити розрив перед перервою з пенальті. У другій половині дубль оформив Кевін, а між його голами донеччани пропустили ще один м'яч.

Чи чекати у матчі-відповіді такої ж «веселої» гри, чи «гірники» закриються з ризиком отримати «Бельгію» у стилі Реброва – вибір за Ардою Тураном. Однак перевага у два м'ячі – дійсно солідна заявка на прохід далі. Зустріч розпочнеться о 21:00.

Але у випадку камбеку Бешикташа Шахтарю доведеться зіграти проти переможця пари Нимме Калью – Сент-Патрікс. Після першої гри ірландці мінімально ведуть у рахунку завдяки голу Форрестера на останній хвилині основного часу.

В матчі-відповіді не зіграє захисник Данило Мащенко через другу жовту в першому поєдинку. Інший українець Олександр Мусолітін буде доступним для тренера. Тож позначте цей матч зірочкою для себе хоча б для того аби повболівати за співвітчизників. Початок – о 19:45.

Олександрія завершить виступи українських команд у четвер. І сподіватимемося, що не в Лізі конференцій. Тиждень тому команда Нестеренка поступилася сербському Партизану 0:2 у Катовіце. Хоча українці мали непоганий початок, перший гол пропустили вже на 14-й хвилині після швидкої контратаки. Після перерви серби подвоїли перевагу, і на цьому рахунок залишився незмінним.

Невеликого позитиву перед матчем-відповіддю додає той факт, що «містяни» завдали близько 20 ударів по воротах суперника. Може, темну конячку протистояння прорве у другій грі? Стартовий свисток матчу за життя пролунає о 22:00.

Якщо ж у Сербії ми станемо свідками дива, протистояння між Мідтьюлланном і Гіберніаном визначить майбутнього суперника Олександрії у третьому раунді. У першій грі було зафіксовано нічию 1:1. Шотландці відкрили рахунок на старті гри та довго утримували перевагу, однак господарі з Данії зрівняли на 72-й хвилині.

Однак, поклавши руку на серце, навряд ця пара стане важливою для українського вболівальника. Два м'ячі для розібраної команди з новим наставником виглядають як вирок. Однак ми любимо цю гру за сенсації. А потенційний суперник «містян» визначиться ще до початку їх матчу...