Арсенал завершив підписання угоди зі Спортингом про перехід шведського нападника Віктора Дьокереша, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ця угода завершує довготривалу сагу про майбутнє Дьокереша, після того, як на початку літа його пов'язували з МЮ.

27-річний футболіст підписав п'ятирічну угоду з «канонірами» після того, як перехід був відкладений через переговори між клубами щодо додаткових платежів.

Остаточна сума трансферу Дьокереша склала з 63+10 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Частина з цих коштів дістанеться колишнім клубам форварда - Брайтону та Ковернтрі, що залишили за собою 15 та 10% від перепродажу.

Цей перехід збільшить літні витрати Арсенала до 157 мільйонів євро після придбання Мартіна Субіменді, Кепи Аррісабалаги, Крістіана Нергора, Ноні Мадуеке та Крістіана Москери.

Минулого сезону Дьокереш забив 63 м’ячі та віддав 17 результативних передач у 58 матчах за Спортінг та збірну Швеції.

Всього ж за лісабонський клуб 27-річний футболіст оформив 97 голів і 28 асистів у 102 іграх.

Арсенал не виконав перше бажання Дьокереша, але те, що йому запропонували натомість, виглядає набагато краще.